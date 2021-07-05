Antalya’da cebinden 5 liradan fazla çıkmayan damada, düğününde 5 lira sürprizi

Girdikleri ortamda cebinden 5 liradan fazlası çıkmayan damadın düğününde, arkadaşları 50 metre uzunluğunda bin adet 5 liralık banknotu birleştirerek taktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde dünya evine giren Halil İbrahim Tanrıkulu’na, arkadaşları tarafından 50 metre uzunluğunda yaklaşık bin adet 5 liralık banknot takıldı.

Damadın arkadaşları, Tanrıkulu’nun girdiği her ortamda cebinden 5 liradan fazla para çıkarmaması nedeni ile böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirtti.

Damadın arkadaşlarından Bora Demir, Tanrıkulu’nun lakaplarından birinin de ‘horoz’ olduğunu belirterek, “Arkadaşımızın bugün düğünü vardı. Lakabı 'beşlik'tir, bütün düğünlerde sadece 5 lira takar ya da cebine 5 lira sokar. Ortama gittiğimiz zaman 5 lira çıkarır. Biz de düşündük grup olarak 5 liraları birleştirip 50 metre uzunluk oluşturduk.

“HOROZ BİLE SALMAYI DÜŞÜNDÜK”

Paraları bozdurduk, tek tek iğneyle geçirerek arkadaşımıza sürpriz yapmak istedik, olay bu şekilde başladı. Aslında daha farklı bir şey düşündük mesela horoz bile salmayı düşündük ama rezil olmasını istemedik.

Yaklaşık bin adet üzerinde 5 lira vardı, çok abartmayalım sade bir şekilde bırakalım dedik. Tepki çok fazla oldu biz de bu kadar beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

“ADIMIZ 5 LİRA KALDI”

Damat Halil İbrahim Tanrıkulu ise, “Açıkçası şaşırdım, hiç beklemiyordum ama mutlu oldum beni sevdikleri ve değer verdikleri için. Sürpriz yaptılar çok teşekkür ederim. Hepsine geri dönüş olacak yaptıkları. Bu sürprizin nedeni işlerimden dolayı bozuk para lazım bize o yüzden adımız 5 lira kaldı.” sözlerini kaydetti.

Gelin Gizem Tanrıkulu, “Şaşırtıcı ve intikam soğuk yenen bir yemek. Bunun geri dönüşü olacak.” dedi.