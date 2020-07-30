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    Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu

    30 yaşındaki kadın polis, gece saatlerinde girdiği denizden çıkamadı. Polisin cenazesine otopsi yapılacak.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 13:15
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    Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen 30 yaşındaki polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’ne tatile geldi.

    Dün saat 23.00 sıralarında denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu #1

    Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu #2

    Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu #3

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