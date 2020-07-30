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- Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu
Antalya'da çevik kuvvet polisi denizde boğuldu
30 yaşındaki kadın polis, gece saatlerinde girdiği denizden çıkamadı. Polisin cenazesine otopsi yapılacak.
- DHA
- 30.07.2020 - 13:15
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen 30 yaşındaki polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’ne tatile geldi.
Dün saat 23.00 sıralarında denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.