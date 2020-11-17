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    Antalya'da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı

    'Abi' diye hitap edilen bir şahsın evinde yapılan aramada, çeyiz sandığından 46 gram metamfetamin ve hassas terazi çıktı.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 11:21
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    Antalya'da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı

    Antalya Manavgat'ta, bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik ihbaer üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Yapılan araştırmada, Sarılar Mahallesi'nde oturan ve çevrede 'abi' olarak bilinen C.Y.'nin, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

    ÇEYİZ SANDIĞINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, dün gece C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda C.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, çeyiz sandığının bölmesine gizlenmiş, satışa hazır halde 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

    Antalya da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen C.Y., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

    Antalya da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı #2

    ÖRGÜT KURMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

    C.Y.'nin daha önce 30 suç kaydının bulunduğu, en son 24 Ocak 2020 tarihinde organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.

    Antalya da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı #3

    Antalya da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı #4



    Antalya da çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı #5

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