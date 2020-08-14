Antalya'da Cezayirli iş adamı bagajında ölü bulundu

Kurban Bayramı’nın son günü otomobiliyle ortadan kaybolan ve o günden bu yana haber alınamayan iş adamının cesedi otomobilinin bagajında bulunurken, polis katil zanlısı ya da zanlılarını arıyor.

Oturma izni olan ve ailesiyle birlikte iki yıldır Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Cezayirli iş adamı Mohammed Mekki, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde kendisine ait dairenin kirasını almak için evden çıktı.

Mohammed Mekki, kiracısı Vladamir Sharabaran ve ev arkadaşını ATM'den para çekmeleri için 07 MA 8918 plakalı otomobiline aldı.

Birkaç sokak gittikten sonra cep telefonuna gelen aramaya yanıt vermek için otomobilini yolun kenarına çeken Mohammed Mekki, telefondaki kişiyle Arapça ve Fransızca konuşurken, iki genç de otomobilden inerek sigara içmeye başladı.

EVİNE DÖNMEDİ

Bu arada cep şubesinden hesabını kontrol eden Vladamir Sharabaran, kiraya yetecek kadar para olmadığını gördü. Durumu anlattığı Mohammed Mekki, kirayı daha sonra alabileceğini ifade ederek, gençleri evlerine gönderdi. Sonrasında evine dönmeyen Mekki'nin telefonu, saat 01.21'de tamamen kapandı. Eşine ulaşamayan Sarah Deramchi Mekki, ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mohammed Mekki'nin kiraya verdiği dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına, Mekki ile kiracı genç ve arkadaşının siteden çıkıp otomobile biniş anları yansıdı. Mekki'nin otomobili ise, kaybolduktan yaklaşık yarım saat sonra Kepez varyant civarındaki MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcu konumunda bir kişi otururken, aracı kullananın yüzü ise seçilemedi.

BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDU

Aradan geçen 10 günün ardından emlak zengini Cezayirli iş adamı, otomobilinin bagajında ölü bulundu. Saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan 07 MA 8918 otomobilin bagaj kısmından dışarı akan kan ve gelen kokuyu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇARŞAFA SARIP, BAGAJA KOYDULAR

Gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, bagajda Mekki'nin çarşafa sarılı cesedini buldu. Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine ve bazı eşyalara el koydu.

CESET SICAKTAN DOLAYI PARÇALANMAYA YÜZ TUTTU

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekiciyle Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.

20’DEN FAZLA KESİCİ ALET YARASI

Burada Mekki'nin cansız bedeni üzerinde inceleme yapan polis, göğüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi. Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohammed Mekki'nin olay öncesi bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.

“SİTENİN İŞLETMECİSİNDEN ŞÜPHELENİYORUM”

Erkek kardeşiyle birlikte cesedi teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen iş adamı Mohammed Mekki’nin 31 yaşındaki eşi Sarah Deramchi Mekki, “Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.’dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir’de. Cenazeyi Cezayir’e götüreceğiz.” diye konuştu.