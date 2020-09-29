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    Antalya'da CHP'li başkanın katil zanlısı yakalandı

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yangın alanında cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın’ı öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 00:32
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    Antalya'da CHP'li başkanın katil zanlısı yakalandı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

    YANGIN ALANINCA ERKEK CESEDİ BULUNDU

    Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı.

    Antalya da CHP li başkanın katil zanlısı yakalandı #1

    CHP ESKİ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı.

    Antalya da CHP li başkanın katil zanlısı yakalandı #2

    KATİL ZANLISI YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

    Ekipler, Yalçın’ın en son görüldüğü kişi olan 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B’yi gözaltına aldı. H.B, ilk ifadesinde Haluk Yalçın’ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B, alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü.

    H.B, Yalçın’la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Antalya da CHP li başkanın katil zanlısı yakalandı #3

    Antalya da CHP li başkanın katil zanlısı yakalandı #4

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