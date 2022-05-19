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    Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

    Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, ekipler tarafından zorlu şartlar altında söndürülmeye çalışılıyor.
    • 19.05.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:34
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    Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

    Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

    AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Yangına helikopterli müdahale

    Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

    Öte yandan yangına; bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

    Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

    Antalya da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor #1

    Antalya da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor #2

    Antalya da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor #3

    Antalya da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor #4

    Antalya da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor #5


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