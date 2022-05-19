Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, ekipler tarafından zorlu şartlar altında söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterli müdahale

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan yangına; bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor