- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, ekipler tarafından zorlu şartlar altında söndürülmeye çalışılıyor.
- 19.05.2022 - 16:24
- Güncelleme : 19.05.2022 - 16:34
Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopterli müdahale
Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan yangına; bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor