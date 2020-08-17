Antalya'da cinnet geçiren amca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Amca ile yeğeni arasında çıkan arsa tartışması sonrası cinnet geçiren amca, yeğenini ve komşusunu av tüfeği ile vurdu. Silah sesine çıkan yenge, yeğenin eşi ve saçmaların geldiği genç kız yaralandı.

Sabah 08.00 sıralarında Antalya'da Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde İ.Y. adlı şahıs, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen kardeşinin oğlu İsmail Y.’nin evine gitti.

İsmail Y. aracına bindiği sırada yanına yaklaşan İ.Y., av tüfeğiyle araca ateş etti. Şaşıran İsmail Y., kaçmaya başladı. Bunun üzerine İ.Y., koşan yeğeninin arkasından birkaç el daha ateş etti.

AV TÜFEĞİYLE ÖNÜNE GELENE SIKTI

Silah seslerini duyan İsmail Y.’nin annesi Şerife Y. ve eşi Zahide Y. hemen dışarıya koştu. İ.Y., Şerife Y. ve Zahide Y.’ye de ateş açtı. Şerife Y. göğüs bölgesinden, Zahide Y. ise ellerinden yaralandı.

İ.Y., tüfekle rastgele ateş etmeye devam ederken, bir serada çalışan Veli Uyan’a da ateş etti.

YEĞENİ VE KOMŞUSU HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine konu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler İsmail Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Uyan ise yolda hayatını kaybetti.

Şerife Y. de yoğun bakıma alınırken, Zahide Y.’ye ise olay yerinde müdahale edildi.

GENÇ KIZA SAÇMALAR İSABET ETTİ

Şüpheli İ.Y.’nin çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde oturduğu öğrenilen Tuğba Avcı adlı genç bir kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İ. Y. işlediği cinayet sonrası ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

İsmail Y. ile Veli Uyan’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan İ.Y’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









