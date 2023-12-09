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Antalya'da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü

Antalya'da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü Antalya'da yolun karşısına geçerken bir cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.