Antalya'da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü

İHA
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uğrak Mahallesi'nde D-400 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a M.K. (54) idaresindeki cip çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede Fatma İhtiyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hastanede can verdi
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü jandarma karakoluna götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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