Antalya’nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet, bir dükkanın vitrininden içeri girdi.
Elektrikli bisekleti ile yolun karşısına geçmekte olan küçük yaştaki çocuk, yoldan kaldırıma indiği sırada hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Manavgat'ın eski kaymakamlık binası önünde yaşandı.
Kazada vitrinin camı ve vitrinde bulunan malzemeler etrafa saçıldı.
Çocuk bisikletiyle birlikte vitrinden çıkarıldı
Bisikleti kullanan çocuk çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları tarafından bisikletiyle birlikte vitrinden çıkarıldı.
Şans eseri burnu bile kanamadı
Küçük çocuğun çok korktuğu her halinden belli olurken büyük şans eseri camların içerisinden burnu bile kanamadan çıktığı görüldü.
Bir anda camın patlama sesi duyuldu
İş yeri çalışanı bir anda camın patlama sesine döndüğünü, bisiklet ve çocuğu vitrinin içerisinde gördüğünü, çocuğun bir şeyinin olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.
Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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