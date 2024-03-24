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Antalya'da çocuk, elektrikli bisikletle birlikte vitrinden içeri girdi! Burnu kanamadı

Antalya'da çocuk, elektrikli bisikletle birlikte vitrinden içeri girdi! Burnu kanamadı Elektrikli bisikleti ile yolda ilerleyen çocuk, kontrolünü kaybedince bir mağazanın vitrininin camını kırarak içine girdi. Etrafta korku ve paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı.