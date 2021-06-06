Antalya’da çocuklar arasında çıkan tartışma dakikalar içerisinde tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin ayırmakta güçlük çektiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre sokak üzerinde birlikte vakit geçiren çocuklar, bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile iki taraf kavgaya etmeye başladı.

ÇOCUKLAR TARTIŞTI, AİLELER KAVGA ETTİ

Kavgaya bir süre sonra çocukların aileleri de katıldı. Ellerine aldıkları sopalarla birbirlerine saldıran şahıslar, acımasızca vurdu.

Olay sonrası darbe alan bazı vatandaşlar yaralandı. Kavgayı polis ekiplerinin ayırmakta güçlük çektiği görüldü.

Antalya'da çocuklar tartıştı, aileleri kavga etti VİDEO

POLİS, BİBER GAZI KULLANARAK ZOR AYIRDI

Bir süre daha kavga eden şahıslar, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin biber gazı kullanması ile ayrıldı.

Polis, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.