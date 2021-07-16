4 çocuk annesi Gizem Yanangöz evden gitmesinin ardından çocukların bakımsız hali komşuların dikkatini çekti. 112 ekiplerine haber verilmesi ile yapılan kontrollerin ardından çocuklar aileden alındı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında ikamet eden 4 çocuk annesi Gizem Yanangöz (26), bir gün önce eşi Onur Yanangöz (32) kalp hastası babasının yanına İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

Çocukların uzun süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark eden komşular, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumu haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık olan çocukların baygın ve halsiz olduğunu gördü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Eve acil olarak sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Onur Yanangöz eşini arayarak eve gelmesini söyledi.

Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Yanangöz, geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece Antalya’da olabileceğini belirtti.

ÇOCUKLAR SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler çocukların tedavi olması için sağlık kuruluşuna götürülmesi gerektiğini babaya iletti.

Onur Yanangöz, çocuklarını vermek istemeyerek polis ekiplerine uzun süre direndi.

Bu sırada bir çocuğun yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü.

Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Antalya’da çocukları koruma altına alınan anne: Pişmanım ViDEO

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenen baba Onur Yanangöz, sinir krizleri geçirince güçlükle sakinleştirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Onur Yanangöz, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

İNCELEME YAPILACAK

Hastanede tedavisi süren çocuklar için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girerek çocukları koruma altına aldı.

İl Müdürlüğü uzman ekiplerini çocukların sağlık durumunun yanı sıra ailenin gerekli yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

Sonuca göre, çocukların aileye geri verilmesi ya da korunmaya devam edilmesine karar verilecek.

“GEREKİRSE BAKICI TUTARIZ DEDİ”

Gece saatlerinde evine dönen anne Gizem Yanangöz., kalp rahatsızlığı çeken babasının rahatsızlığından ötürü İstanbul’a yola çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar uzun yolu çekemez diye kendisi söyledi. ‘Gerekirse komşulara söylerim, gerekirse de bakıcı tutarız’ dedi. İstanbul’a giderken Adapazarı’ndan hemen döndüm. Geldiğimde çocukları hastaneye götürmüşlerdi, ardından da yetiştirme yurduna aldıklarını öğrendim.”





“OYUN OYNARKEN BİLE SERİN YER ARIYORLAR”

Gizem Yanangöz, çocuklarının ikisinin engelli olduğunu ve maddi sıkıntılar nedeni ile eşyalarını tamamlayamadığını belirterek, hasta çocuklarının klima olmadığı için serin yere uzandığını söyledi.

Yangöz, “Bunu komşular farklı algılamış. Oyun oynarken bile serin yer arıyorlar ve yatıyorlar. Çocuklarım ayrıca gripti. Birbirlerine de bulaştırmışlardı. Birinin boğazında sıkıntısı vardı, o kusmuş farklı algılamışlar. Eşim de o anki tepkiyle bir şey yapamamış.





“YEMEK YAPMAYI YENİ ÖĞRENDİM”

En küçük kızıma süt desteği veriyorum. Yemek yapmayı yeni yeni öğrendim ama dedeleri yemeği yapıyor, bazen beraber yapıyoruz. Sağ olsun komşular da yardımcı oluyor. Sağlık kontrolleri şu anda yapılıyormuş. Hepsi tedavi görüyor. Şu an yetiştirme yurduna alınmışlar. Eşim de sinir hastası zaten.

“BU DEVİRDE GEÇİNMEK BİRAZ ZOR

Evimdeki eşyaları tamamlamak istiyorum. Yetiştirme yurduna da numaramı bıraktık. Kayınpederim sağ olsun destek çıkıyor. Eşim de yeni işe başladı, maaşını yeni alacak. Bu devirde geçinmek biraz zor. Evimin eşyalarının tamamlayıp, devlete ‘ben tamamladım artık çocuklarıma bakabilirim’ demek istiyorum.





“BİLSEYDİM BİR YERE KIMILDAMAZDIM”

Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum. Orada da kalp hastası babam vardı, o da ağladı.”