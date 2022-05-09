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    Antalya'da dağa tırmanan ABD'li bacağını kırınca helikopterle alındı

    Sivri Dağ'a tırmanış yaptığı sırada bacağı kırılan ABD'li turist, jandarmaya ait helikopterle kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.05.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:56
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    Antalya'da dağa tırmanan ABD'li bacağını kırınca helikopterle alındı

    ABD'li turist Adelore Haakon Lessard, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır Mahallesi Gedeller mevkisindeki Sivri Dağ'a saat 04.30 sıralarında tırmanış yaptı.

    Dağa tırmanmak için uzun bir mesafe kateden Lessard'ın sağ bacağı kırıldı.

    Beraberindekilerin ihbarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalan turistleri kurtarmaya yönelik çalışma başlattı.

    3 saatte bulunduğu yere ulaşıldı

    Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası ABD'li turistin bulunduğu yere ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi kayalıkta gerçekleştirdi. Bacağında 3 ayrı noktada kırık belirlenen Lessard, sarp alandan indirilemeyince arama kurtarma teçhizatlı helikopter istendi.

    Antalya da dağa tırmanan ABD li bacağını kırınca helikopterle alındı #1

    Helikopterle tedaviye götürüldü

    Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter Sivri Dağ'a geldi. Helikoptere alınan Lessard. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    Tırmanışta Lessard'ın yanında bulunan Polonya vatandaşı Mariusz Wieslaw ve İngiltere vatandaşı İsobel Caroline Nancarrow'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Sivri Dağ'a tırmanan turist bacağını kırdı VİDEO

    Antalya da dağa tırmanan ABD li bacağını kırınca helikopterle alındı #2

    Antalya da dağa tırmanan ABD li bacağını kırınca helikopterle alındı #3

    Antalya da dağa tırmanan ABD li bacağını kırınca helikopterle alındı #4

    Antalya da dağa tırmanan ABD li bacağını kırınca helikopterle alındı #5


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