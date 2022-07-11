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- Antalya'da dalgıcın eline vurup telefonunu çaldılar
Antalya'da dalgıcın eline vurup telefonunu çaldılar
Yabancı uyruklu şüpheli, akvaryum bahçesinde molaya çıkan dalgıç Mert Peker'in eline vurarak düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı.
- 11.07.2022 - 17:57
Saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Aquarium'un arka bahçesinde hırsızlık olayı meydana geldi.
Akvaryumda dalgıç olarak çalışan Mert Peker, üzerinde kıyafetleri varken mola için yan bahçe bölümüne çıktı.
Buradan geçen ve yabancı uylruklu olduğu belirtilen şüpheli, Peker'in eline vurup, yere düşen telefonunu alarak kaçtı.
Eşkalini tarif etti
İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mert Peker, polise şüphelinin eşkal bilgilerini verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler şüpheliye ait olduğu değerlendirilen şapka buldu.
Şüpheli aranıyor
Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Peker, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.