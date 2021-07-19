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- Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar
Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar
- İHA
- 19.07.2021 - 14:51
- Güncelleme : 19.07.2021 - 15:09
Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşayan Sezer Dündar’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.
Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.
Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü.
ÜZERİNE BİDONLARLA SU DÖKÜLDÜ
Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar’ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı.
Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar VİDEO
YARIM SAAT SÜREN İŞKENCE
Dündar’ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti.
Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.