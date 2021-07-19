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    Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar

    Eğlence amacıyla damadın erkek kardeşine yapılan köpüklü ve yangın tüplü eğlence gülümsetirken, işkenceye dayanan kardeş her şeye rağmen sandalyeyi terk etmedi.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 15:09
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    Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar

    Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşayan Sezer Dündar’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

    Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.

    Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü.

    ÜZERİNE BİDONLARLA SU DÖKÜLDÜ

    Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar’ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı.

    Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar VİDEO

    Antalya da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar #1

    YARIM SAAT SÜREN İŞKENCE

    Dündar’ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti.

    Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar #2

    Antalya da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar #3

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