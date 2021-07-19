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Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar

Antalya'da damadın kardeşine, eğlence adı altında işkence yaptılar

Eğlence amacıyla damadın erkek kardeşine yapılan köpüklü ve yangın tüplü eğlence gülümsetirken, işkenceye dayanan kardeş her şeye rağmen sandalyeyi terk etmedi.