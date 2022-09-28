Antalya'da, darbedilip yolda bırakılan genci taksi ezdi

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından darbedildikten sonra yol ortasında bırakılan Çağrı Aktaş'ın üzerinden, ticari taksi geçti. Darbedilme ve kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi’nde Çağrı Aktaş (30), yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darbedildi.

Darbedilen Aktaş, yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıldı. Olaydan kısa bir süre sonra saat 03.10 sıralarında H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.

Aktaş’ın darbedilme ve ticari taksinin üzerinden geçtiği anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaştığı, araçtan inen kimliği belirsiz kişilerin genci tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahısların araçlarına binip bölgeden ayrıldığı, yaklaşık 15 saniye sonra taksinin yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Aktaş’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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“Taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı”

Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş." dedi.

Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı." diye konuştu.

Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darbeden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera." sözleriyle teselli etmeye çalıştı.