Antalya'da dedeyle torunun yaralandığı kaza

Motosikletleriyle yaya geçidinden geçmeye çalışan dede ve torunu, otomobilin çarpmasıyla ölümden döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde plakasız motosiklette seyir halinde olan Ahmet Görmez ve torunu, yolun solunda bulunan yaya geçidini kullanmak istedi.

Bunun üzerine arkadan gelen Sinan Enli idaresindeki 07 LT 292 plakalı otomobil, duramayarak motosiklete çarptı.

DEDEYLE TORUN YARALANDI

Dedeyle torun çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sinan Enli’nin yara almadığı kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Görmez ile 12 yaşındaki torunu tedavi için Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde ölümden döndü