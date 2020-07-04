Antalya'da defineciler 2 bin yıllık tarihi eseri yok etti

Antalya'da defineciler 2 bin yıllık tarihi eseri yok etti

Defineciler, Roma dönemine ait tarihi eserlerin olduğu bölgede kaçak kazı yaptı.

Antalya ilinin Korkuteli ilçesinde tarihi eserlerin olduğu, az bilinen turistik bölge, defineciler tarafından tahrip edildi.

Roma dönemine ait birçok tarihi eserin bulunduğu Kozağacı Mahallesi'nde, kaya mezarlara ve M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor.

KAZMA VE KÜREKLE TARİHİ YOK ETTİLER

Kaçak kazı yapan define avcıları ise tarihi alanın en büyük sorunlarından biri. Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı. Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.

6 METRELİK ÇUKURLAR KAZILDI

Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor. Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor. Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.

"BÖLGENİN KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.