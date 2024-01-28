Antalya'da dehşet anları: Binanın çatısı kadının üzerine düştü Tadilatın yapıldığı terasın çatısının çökmesi sonucu genç kadın yaralandı. Acı içerisinde kalan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde panik anları yaşandı.

Olay, Kanal Mahallesi 4714 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatısında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dairelerinin üst katında tadilatın yapıldığı alana gelen Nermin A.’nın üzerine bir anda tahta ve tuğlaların olduğu çatı bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çatının altında kaldı

Nermin A., çöken çatının altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavi altına alındı

İtfaiye ekipleri acı içerisinde kıvranan Nermin A’yı bulunduğu yerden çıkardı.

Nermin A., sağlık ekiplerine teslim edilirken, eşi Özgün A. ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)