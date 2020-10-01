Antalya'da denizde can pazarı yaşandı

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın dalgaların arasından kurtarılışı saniye saniye kaydedildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Vatandaşın halatla kıyıya çekilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde, Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahilinde yaşanan olayda, denize giren 60 yaşlarında bir kişinin çırpındığını gören cankurtaran, halat bağlı can simidiyle imdada koştu.

BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına, o sırada sahilde bulunan belediye personeli koştu.

Boğulma tehlikesi geçiren kişi ve cankurtaran dalgaların arasından kıyıya çekildi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da "Allah’ın izniyle kurtuldu inşallah” dedikten sonra kaydı durdurarak yardıma koştu.

Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anı ViDEO