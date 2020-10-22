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    Antalya'da denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

    Cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarılan ve hemen hastaneye kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 07:55
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    Antalya'da denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

    Ailesiyle Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen Ferit Tuşan (56), kızı Kamile Tuşan (12) ile sahile gitti.

    Kızının denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladığını fark eden baba Ferit Tuşan, çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Kamile'yi kurtaran Ferit Tuşan, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Cankurtaran yardımıyla denizden çıkarılan Ferit Tuşan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ferit Tuşan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Babasının kurtardığı Kamile Tuşan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu #1

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