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    Antalya'da denizde kaybolan kadın kamerada

    Suya düşen çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan kadın turist için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde devam etti.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:42
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    Antalya'da denizde kaybolan kadın kamerada

    Antalya'nın Kemer ilçesine gelen ve adı öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile cumartesi günü öğle saatlerinde Çıralı sahiline geldi.

    Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen turistin, çantalarından biri suya düştü.

    ÇANTASINI ALMAK İSTEDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU

    Çantasını almak isteyen kadın, akıntıyla açığa sürüklendi.

    Çevredekilerden yardım isteyen kadını görenler, dalgalar nedeniyle müdahale edemedi. Kadın gözden kaybolurken, çantası kısa süre sonra karaya vurdu.

    ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3. GÜN

    Kadının bulunmasına yönelik çalışmalar, 3'üncü gününde devam etti.

    Bölgede Sahil Güvenlik arama kurtarma ve kontrol botları, 6 kişilik dalış timi, 2 drone ekibi, kara timi, insansız su altı gözlem aracı (ROV) ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmasında kadının izine rastlanmadı.

    Antalya da denizde kaybolan kadın kamerada #1

    Antalya da denizde kaybolan kadın kamerada #2

    Antalya da denizde kaybolan kadın kamerada #3


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