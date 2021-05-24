Antalya'da denizden ceset çıktı: Ailesi sinir krizi geçirdi

Denizin yaklaşık 50 metre açığında cansız bedeni bulunan 55 yaşındaki Necla Özkan'ın, eşiyle kızının teşhis esnasındaki feryadı yürekleri yaktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Falez 2 Parkı’na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar, su üzerinde siyah bir cisim fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla Kaleiçi Yat Limanı’ndan hareket eden deniz polisi, tarif edilen noktada bir kadın cesedi bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, AİLESİ ACI HABERLE YIKILDI

Bota alınan ceset limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin 55 yaşındaki Necla Özkan'a ait olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, “Hayır hayır, neden neden oy oy” diye fenalık geçirdi. Necla Özkan’ın kızı ise, “Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin.” diyerek feryat etti.

Antalya'da acı dolu teşhis

OTOPSİ YAPILACAK

Baba-kızı, polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan’ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.