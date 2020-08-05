İzmir'den, ablası ve eniştesinin yanına tatile giden sara hastası adam, denize girdikten sonra sudan cesedi çıktı. Görgü tanıkları, denizden ceset çıkmasına rağmen insanların yüzmesinden şikayet etti.

32 yaşındaki Müslüm Oğuz, İzmir'den Antalya'ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için gitti.

Piknik yapmak için beraber gittikleri Konyaaltı'ndaki Sarısu Plajı'nda serinlemek üzere denize giren sara hastası Oğuz, birden gözden kayboldu.

SUDA HAREKETSİZ BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ

Çevredekilerin suda hareketsiz bir kişinin olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Antalya'da denizden ceset çıktı: Yüzmeye devam ettiler ViDEO

MÜSLÜM OĞUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dalgıçlar tarafından kıyaya çıkarılan şahsın Müslüm Oğuz olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Oğuz’un yakınları gözyaşı döktü.

ERTESİ GÜN DÖNECEKMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Müslüm Oğuz’un, tatil için 15 gün önce Antalya’ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için geldiği ve bir sonraki gün İzmir’e hareket etmek için biletini aldığı öğrenildi.

"BU DA BİZİM AYIBIMIZ"

Öte yandan, cesedin kıyıya çıkartılmasının ardından diğer tatilcilerin yakın bölgede denize girmeye devam etmesi ise bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, “Böyle hastalıkları bulunan çocuklarınızı denize göndermeyin. Her an krizi tutabilir. Sonuçlarına bu şekilde katlanabilirsiniz. Buradaki insanları da üzebiliyorsunuz. Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Bizim üzüntümüzü anlayın. Bizler yaşadık, siz yaşamayın. Ailenize ve çocuklarınıza dikkat edin. Kimse yanlış anlamasın. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız ayrı bir durum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız.” diyerek yakın bölgede denize girenlere sitem etti.

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Koçak isimli vatandaş, “Burada mangal yapıyorduk. Sesler gelince sahile geldik. Baktığımızda sahile çıkartıyorlardı. Kalp masajı yaptılar. Ablası gelip ağlamaya başladı. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin.” dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Oğuz’un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





































