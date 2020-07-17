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    Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

    Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunda gül dövmesi olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 11:17
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    Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

    Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, su yüzeyinde bir cisim gördü.

    Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    ERKEK CESEDİ BULUNDU

    Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi.

    Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Antalya'da balıkçılar, erkek cesedi buldu - VİDEO

    Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu #1

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