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    Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti

    Denizi izlerken dengesini kaybeden kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan eşi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 12:07
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    Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde yaşanan acı olayda, sahil kenarına eşi Cevdet Opçin (49) ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

    EŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

    Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin’i bota alıp kıyıya çıkarttı.

    KIYIYA ÇIKARILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizde kaybolan Ceylan Opçin’in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı.

    YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

    Yapılan otopsinin ardından Opçin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

    Antalya da denize düşen kadın hayatını kaybetti #1

    Antalya da denize düşen kadın hayatını kaybetti #2

    Antalya da denize düşen kadın hayatını kaybetti #3


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