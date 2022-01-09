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- Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti
Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti
- İHA
- 09.01.2022 - 12:07
Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde yaşanan acı olayda, sahil kenarına eşi Cevdet Opçin (49) ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü.
EŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI
Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin’i bota alıp kıyıya çıkarttı.
KIYIYA ÇIKARILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizde kaybolan Ceylan Opçin’in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Yapılan otopsinin ardından Opçin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.