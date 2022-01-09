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Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da denize düşen kadın hayatını kaybetti

Denizi izlerken dengesini kaybeden kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan eşi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.