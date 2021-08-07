Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

Serinlemek için denize giren 60 yaşlarındaki turist boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde denize giren Rus uyruklu turist, bir süre sonra boğuldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Üzerinden kimlik çıkmayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen erkek turistin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Turistin kimlik tespit çalışması devam ederken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.