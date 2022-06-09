Antalya'da denize giren Rus turist hayatını kaybetti

Tatil yaptığı otelin sahilinde serinlemek isteyen 54 yaşındaki turist, dalgalar arasında boğularak canından oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Oleg Rusgalkın (54), denize girdiği esnada zor anlar yaşamaya başladı.

Suda çırpınan turist, çevredekilerden yardım istedi.

Yardımına cankurtaran yetişti

Durumu fark eden cankurtaran ise Rusgalkın'ı denizden çıkararak suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Müdahaleler yeterli olmadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Rusgalkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA'nın haberine göre; Oleg Rusgalkın’ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da Rus turist boğuldu



