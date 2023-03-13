Antalya'da depremzede aile, kaza yapan araçtan şans eseri kurtuldu Hatay'dan Antalya'ya gelen depremzede aile, yemek yedikleri esnada kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Manavgat-Antalya D-400 karayolunda yaşanan kazada, Antalya istikametine seyir halindeki Rabia Sultan Tepe'nin kullandığı otomobil kavşağa geldiğinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun girişinde park halindeki otomobillere çarptı.

3 kişi yaralandı

Facianın eşiğinden dönülen kazada, otomobilin yanı sıra park halindeki 2 kamyonette de büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaza sırasında kamyonette oturmakta olan Levent Şahin ile otomobil sürücüsü Rabia Sultan Tepe ve otomobilde yolcu olarak bulunan Verda Gül Tepe hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depremzede ailenin yanından geçti

Kaza sırasında otomobilin çarptığı kamyonetle deprem sonrası Hatay'dan gelen ailelerin çimlerin üzerinde oturup yemek yedikleri, otomobilin hemen yanlarından geçerek kamyonetlere çarptığı bildirildi.

Depremzedelerin panik halinde kaçmaları, kamyonette otururken çarpmanın şiddetiyle düşerek hafif yaralanan depremzede, otomobilin D-400'den gelen araçla karşılaşması ve kontrolü kaybetmesi, akaryakıt istasyonundakilerin kaza anındaki paniği güvenlik kamerasına takıldı.

Ölümden döndüler

Kazanın ardından depremzedelerin yaşadığı korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadıkları gözlendi.

Depremzede kadın, depremin ardından Manavgat'a geldiklerini belirterek, "Domates ekmek karnımızı doyururken bu araba bizim yanımızdan geçip, arabalarımızı biçti. Ölümden döndük." diye konuştu.