Antalya’da dere kenarında kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk aranıyor

Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki otizmli çocuk, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaktaki ırmakta ölü bulundu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde ikamet eden Çimen ailesi, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesindeki Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisinde bulunan Köprüçay Irmağı kenarına gitti.

Bir süre sonra 10 yaşındaki çocukları Rafettin Uğur'un kaybolduğunu fark eden Çimen ailesi, 112 ekibini arayarak çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini belirtti ve yardım istedi.

İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi.

Akşam saatlerinde yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen’in izine rastlanamadı.

50 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar Jandarma su altı arama kurtarma, Akut, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden oluşan 50 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinde yeniden başladı.

Arama çalışmalarına bölgedeki raftingçiler de destek verdi.

AİLE GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE BEKLEDİ

Ailenin çocuklarıyla birlikte köylerinde yapılan cami açılışı için geldikleri, dönüş yolunda orman kenarında çay içmek için durdukları ve 10 yaşındaki Rafettin'in dere kenarında oynarken kaybolduğu aktarıldı.

Acılı aile arama çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

IRMAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 5 saattir devam eden aramalar sonunda Boynuzlubük mevkisinden 10 kilometre uzakta bulunan Sağırin mevkisindeki ırmak üzerinde Rafettin'in cansız bedenine ulaşıldı. Rafettin'in amcasının oğlunun da 2007 yılında aynı bölgede boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.