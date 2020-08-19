Antalya'da dere yatağına düşen genç kız kurtarıldı

Alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşüp hafif yaralanırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik ikna çabasının ardından yukarı çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’nde, alkollü olduğu ileri sürülen 20’li yaşlardaki genç kız, taksiden indikten sonra yürürken düştü.

Bu sırada çevredekiler yardım etmek istedi, ancak genç kız bu talebi reddetti.

BU KEZ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

İsmi öğrenilemeyen kız, bir süre sonra dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü.

Genç kızın o halini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla dere yatağına indi. Sedyeye yatmamak için direnen genç kız, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

"BEN İYİYİM"

Hafif yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin yardım talebini de geri çevirdi. "Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim” diyen kız, mahalle sakinleri ve polislerin çabası sonucu ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak kız, hastane önünde içeri girmeyi reddederek bölgeden ayrıldı.

"ÇOK SARHOŞ OLDUĞU İÇİN KENDİLİĞİNDEN DÜŞTÜ"

Mahallede oturan Mehmet Erdoğan Kader, “Genç kız taksiden indi ve ardından yürürken yere düştü. Ben ve komşularım genç kızın peşinden gittik. Bize üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kendisine eve bırakalım dedik ama kabul etmedi. Yalpalayarak buraya kadar geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü. Biz de hemen 112'yi aradık” dedi.

"BOĞULABİLİR KORKUSULYLA AŞAĞIYA ATLADIM"

Genç kızın dere yatağına düştüğünü gördükten hemen sonra kendisinin de hiç düşünmeden dere yatağına girdiğini anlatan Murat Demirel ise “Kız sağa sola doğru gidiyordu, ben araba çarpmasından korktum. Hemen polisi aradım. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Burada dere var sandım. Boğulabilir korkusuyla ben de aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardım talebimizi kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım” diye konuştu.