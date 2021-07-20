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    Antalya'da derede bulunan Ecrin'in cenazesi teslim edildi

    Evinin önünde oynarken kaybolan ve 31 saatlik arama çalışmasının ardından derede ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine verildi.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 16:25
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    Antalya'da derede bulunan Ecrin'in cenazesi teslim edildi

    Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan Keskin ailesinin küçük kızı 2 yaşındaki Ecrin, pazar günü saat 15.00'te, evlerinin önünde oynarken bir anda kayboldu.

    Babaanne Fatma Keskin'in haber vermesi üzerine gelen baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in yakınlarıyla birlikte aradığı Ecrin, bulunamadı.

    Polis, jandarma, AFAD, İHH ekipleri ve çok sayıda kişinin katıldığı aramalarda, evin yakınında bulunan Beşgöz Deresi'nde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

    31 SAAT ARAMA YAPILDI

    Küçük kızın dereye düştüğünü düşünen görevliler, 31 saat boyunca yapılan aramalar sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedenini dün akşam saatlerinde buldu. Derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altına giren ekipler, Ecrin Keskin'i bulunduğu yerden çıkardı.

    BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

    Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Ecrin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından bu sabah aileye teslim edildi. Baba Ferhat Keskin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döken babayı, yakınları teskin etti.

    SERİK'E GÖTÜRÜLDÜ

    Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen Ecrin Keskin'in cenazesi, buradan toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

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