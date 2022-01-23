Antalya'da dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üstüne düştü

Alanya ilçesinde yaşanan heyelanda dev kaya parçası eve düştü. Aile son anda canını kurtarırken, yaşanan dehşet olayın ihmal sonucu ortaya çıktığı söylendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile uyandı.

Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını, arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi.

Öte yandan ise 4 kişilik Çetinkaya ailesi şans eseri hayatta kaldı.

"ARAZİ SAHİBİ UYARMAMIZA RAĞMEN ÖNLEM ALMADI"

Kayanın uzun süredir tehlike arz ettiğini belirten Engin Çetinkaya, "Evimizin 30 metre yukarısında bulunan kayanın altı boştu. Ama arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim Emine, oğlum Eray ve kızım Ecenaz uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allaha şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.