Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Eskiyörük Mahallesi’nde 62 yaşındaki Mustafa Çelik’in kullandığı 07 YU 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampa aşağı giderken yoldan çıktı ve römork kısmında bulunan odunlarla birlikte devrildi.

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkarılan Mustafa Çelik, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.