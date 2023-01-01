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    Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
    • 01.01.2023 - 21:13
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    Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Antalya'nın Serik ilçesinde Eskiyörük Mahallesi’nde 62 yaşındaki Mustafa Çelik’in kullandığı 07 YU 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampa aşağı giderken yoldan çıktı ve römork kısmında bulunan odunlarla birlikte devrildi.

    Olay sonrası ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkarılan Mustafa Çelik, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #1

    Antalya da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #2

    Antalya da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #3

    Antalya da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #4


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