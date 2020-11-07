Antalya'nın Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte dilencilik yapan yaşlı kadın, bir okulun önünde alkol aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulu'nun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeyen Dürdane U. isimli dilenci kadın bira ve sigara içti.

Antalya'da dilenci kadın okul önünde bira içti VİDEO





YOLA ATIP GİTTİ

Kutudaki birayı pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp kalktığı gibi Hisar Camii önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına gitti.

Oturduğu bankta bir taraftan cep telefonuyla görüşme yaparken diğer taraftan da sigara içmeyi ihmal etmeyen kadın bir süre sonra gözden kayboldu.



















