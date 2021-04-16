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    Antalya'da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü

    Tüm yolu direksiyon olmadan giden sürücü, o anlarını kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 17:56
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    Antalya'da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü

    Antalya'da rot balans çalışanı bir kişinin trafikteki tehlikeli anları görenleri hayrete düşürdü.

    Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

    Sorumsuz davranışıyla olası faciaya davetiye çıkartan genç, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntüleri TikTok'ta paylaşan sürücüye, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

    Antalya'da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü

    Antalya da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü #1

    Antalya da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü #2

    Antalya da direksiyonu yerinden çıkartıp araba sürdü #3

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