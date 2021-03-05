Antalya’da dişçiye gidiyorum diye evden çıktı, 4 gündür kayıp

Dişçiye gidiyorum diye evden çıkan 37 yaşındaki iki çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamaması üzerine, ailesi polise gitti.

Antalya’da, Emine Sarı (37) isimli bir vatandaş, dişçiye gidiyorum evden çıktı.

Salı günü saat 13:30 'daki randevusu için evden çıkan kadının, yanında 3 ayrı poşet götürdüğü belirtildi.

Poşetlerden birinde ilaçlarının, diğerinde ise kıyafetlerinin olduğu tespit edildi.

“DİŞÇİYE GİTMEMİŞ”

Emine Sarı’nın evden çıkmasının ardından evde kardeşi ile kalan 17 yaşındaki kızı, “Annem gittikten 2 saat sonra kız kardeşim telefonla aradı. Telefonu kapalıydı. Diş randevusuna da gitmediğini öğrendik. Akşama kadar bekledik. Babam geldi.

"SABAHA KADAR BEKLEDİK"

Annem psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanıyordu. Bir yakınımızın yanına gitmiş olabileceğini düşünerek sabaha kadar bekledik, gelmeyince Cumhuriyet Polis Karakolu’na giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Annemin bir an önce eve dönmesini istiyoruz.” dedi.

“PERİŞAN HALDEYİZ”

Osman Sarı ise eşinin hayatından endişe ettiğini ifade etti.

Eşi ile herhangi bir sorunlar olamadığını ifade eden Sarı şu sözleri kaydetti:

“Kendimize ait evimiz var. Kredi ile aldık ve kredisini ödedik. Evin kredisini ödedikten sonra araba aldık.

Arabayı da kredi ile aldık. Bunun ödemelerinden dolayı küçük maddi sıkıntılarımız vardı. Eşimin psikolojik rahatsızlığı olduğu için bu durumu kafasına takıyordu. Kızlarımla birlikte perişan haldeyiz. Bir an önce evine dönmesini istiyoruz.”

Antalya'da dişçi randevusu için evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor VİDEO



