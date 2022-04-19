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- Antalya'da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı
Antalya'da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı
Bir doğalgaz şantiyesinden yaklaşık 230 bin TL değerinde malzeme çalan hırsız,polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
- 19.04.2022 - 15:30
- Güncelleme : 19.04.2022 - 16:14
Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Çaykenarı Mahallesi’nde faaliyet gösteren doğalgaz şantiyesinde 7 adet 3 metre uzunluğunda 10 inç rotasyonlu boru, muhtelif demir malzemeler ve elektrik kablosunun çalındığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi.
2 şüpheli yakalandı
İHA'nın haberine göre; Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili Y.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.A.Y. ise gözaltına alındı.