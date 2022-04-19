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    Antalya'da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı

    Bir doğalgaz şantiyesinden yaklaşık 230 bin TL değerinde malzeme çalan hırsız,polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
    • 19.04.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:14
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    Antalya'da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Çaykenarı Mahallesi’nde faaliyet gösteren doğalgaz şantiyesinde 7 adet 3 metre uzunluğunda 10 inç rotasyonlu boru, muhtelif demir malzemeler ve elektrik kablosunun çalındığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi.

    2 şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre; Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

    Olayla ilgili Y.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.A.Y. ise gözaltına alındı.

    Antalya da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı #1

    Antalya da doğalgaz şantiyesinden malzeme çalan hırsızlar yakalandı #2


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