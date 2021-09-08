Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra virüse yenik düşerken, ikiz bebekleri sezaryenle alınan diğer anne de hayata tutunamadı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yasa boğan ölümler yaşandı.

Kumluca ilçesinde doğum yapan 30 yaşındaki Ceylin Göktaş, bir gün sonra koronavirüs belirtileri ile tedaviye alındı.

10 GÜN SONRA BEBEĞİ ANNESİZ KALDI

Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günün sonunda hayatını kaybetti. Göktaş’tan geriye minik bebeği kaldı.

Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİZ ANNESİ DOĞUMDAN BİR AY ÖNCE KORONAYA YENİLDİ

Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla alındı. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy, operasyondan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Aksoy’un cenazesi de Finike Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Antalya'da doğum yapan koronavirüslü iki anne yaşamını yitirdi VİDEO

