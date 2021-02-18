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    Antalya'da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti

    Aralarındaki yaş farkından dolayı diyetisyen eşi ile kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı ortaya çıkan doktor, eşini öldürüp kendi hayatına da son verdi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 07:51
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    Antalya'da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti

    Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki dairede yaşayan doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’un (38), aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi.

    Yusuf Onur Kaan Onur Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden tartıştı.

    Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #1

    YEDEK ANAHTARLA GİRİP, VAHŞETİ GÖRDÜ

    Olay, çiftin akşam saatlerinde kızlarının kreşten eve girememesiyle ortaya çıktı.

    Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içerisinde yerde yattıklarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #2

    KÜÇÜK KIZLARI YALNIZ KALDI

    Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #3

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #4

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #5

    Antalya da doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti #6

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