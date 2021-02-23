Antalya'da doktor eşi tarafından öldürülen diyetisyenin son görüntüleri

Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un ölmeden önce yer aldığı son video kaydı ortaya çıkarken, çiftin 2016 yılından bu yana yaşadıkları bu kadarına pes dedirtti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Onur Kaan Bozkurt'un, eşi Gamze Kaan Bozkurt'u tabancayla vurup ardından intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Bozkurt çiftinin hikayesi, 2016 yılında diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un kız kardeşinin tüp bebek tedavisi için doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'la tanışmasıyla başladı.

Kaan Bozkurt'tan etkilenen Gamze Kaçar Bozkurt, 24 Şubat 2018 tarihinde evlenip, Antalya'dan İzmir'deki eşinin yanına taşındı.

İzmir'de yeni bir klinik açan Gamze Kaçar Bozkurt'a, iddiaya göre eşi psikolojik şiddet uygulamaya başladı.

Kaan Bozkurt'un, kıskançlık nedeniyle eşinin çalışmasına izin vermediği belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Gamze Kaçar Bozkurt, geçen yıl mart ayında ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla mutfakta yemek hazırlarken telefon çaldı.

Antalya'daki Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nden aranan Gamze Kaçar Bozkurt, eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrenince şoke oldu.

Bunun üzerine yanına sadece valizini alan Bozkurt, kızıyla birlikte Antalya'daki ailesinin evine döndü.

Gamze Kaçar Bozkurt ile barışmak isteyen Kaan Bozkurt, 2 hafta sonra Antalya'ya gelerek, uzaklaştırma kararını iptal ettirdi. Eşine bir şans veren Gamze Kaçar Bozkurt, İzmir'deki evine döndü.

BOŞANMA DAVASI AÇTI, 1 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

​Geçen yıl ağustos ayında bu kez Bodrum Devlet Hastanesi'nden eşi tarafından darbedildiğine ilişkin rapor alıp, mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, ayrıca boşanma davası açıp, 1 milyon liralık tazminat talebinde bulundu.

Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kaan Bozkurt, uzaklaştırma kararı aldırdığı halde, eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu. Düğün sonrası İzmir'e dönen Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin ikinci kez kendisi için uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtığını öğrendi.

Gamze Kaçar Bozkurt, bunun üzerine eşinden ayrılmaya karar verip 4 ay önce Antalya'ya döndü.

AYRILMAK İSTEYİNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kendisi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı alındığını öğrenen Gamze Kaçar ise eşinden ayrılıp Antalya'ya döndü ancak Kaan Bozkurt, bu sefer de intihar girişiminde bulundu.

Bunun üzerine eşiyle tekrardan barışmaya karar veren Gamze Kaçar'ın, cinayet günü eşi tarafından uyurken ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DİĞER SİLAH TENİS ÇANTASINDA BULUNDU

Birinin ruhsat tarihi geçtiği belirlenen 2 tabancasını da Antalya'ya getirdiği öğrenilen Kaan Bozkurt'un diğer silahı ise tenis çantasının içindeki bölmede bulundu.

Öte yandan, Gamze Kaçar'ın öldürülmeden bir gün önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kaçar'ın kızıyla birlikte annesinin doğum gününü kutladığı anlar yer aldığı görüldü.

Doktor eşi tarafından öldürülen diyetisyenin son görüntüsü İZLE

ÇOCUK BABASINDA KALACAK

Gamze Kaçar'ın annesi Nurdan Kaçar, cinayetin ardından kızının ilk evliliğinden olan torununun şu an kendileriyle kaldığını, psikolog eşliğinde takibinin yapıldığını aktardı.

Kaçar ayrıca, torununun Ankara'daki babasıyla birlikte yaşayacağını ve babasıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını söyledi.