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Antalya'da dolandırıcı, Suriyeli çifti 130 bin lira dolandırdı

Antalya'da dolandırıcı, Suriyeli çifti 130 bin lira dolandırdı

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, Suriyeli karı kocanın 130 bin lira değerinde ziynet eşyası ile parasını alarak dolandırdı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.