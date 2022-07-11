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    Antalya'da dolandırıcı, Suriyeli çifti 130 bin lira dolandırdı

    Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, Suriyeli karı kocanın 130 bin lira değerinde ziynet eşyası ile parasını alarak dolandırdı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
    • 11.07.2022 - 14:59
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    Antalya'da dolandırıcı, Suriyeli çifti 130 bin lira dolandırdı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu R.E ve E.E.’yi arayan şüpheli, kendisini polis ve savcı olarak tanıttı.

    Şüpheli, müştekilere kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini belirterek, örgüte operasyon yapacaklarını söyledi.

    Suriyeli karı koca 130 bin lira değerinde altınlarını kaptırdı

    Suriyeli çiften para isteyen şüpheli, yaklaşık 130 bin TL ziynet eşyası ve paraları alarak ortadan kayboldu.

    Dolandırıldığını anlayan çift, hemen polise başvurdu.

    İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri harekete geçti.

    Antalya da dolandırıcı, Suriyeli çifti 130 bin lira dolandırdı #1

    80 kamera incelendi

    Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan 80 adet güvenlik kamerası görüntülerini inleyerek şüpheliyi tespit etti.

    İsminin İ.D. olduğu belirlenen şüpheli, kaçtığı Alanya’da ziynetlerle birlikte yakalandı.

    Adliyeye sevk edildi

    Gözaltında alınan İ.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


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