Antalya'da dolu yağışı kaza getirdi: 4 yaralı Dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ramazan Bayramı'nın son gününde kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

Haber bu kez Antalya'dan.

Dolu yağışı kaza getirdi

Edinilen bilgiye göre, yoğun dolu yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte zorluk çeken 06 DBU 638 plakalı otomobil ile 41 BA 578 plakalı otomobil sürücüleri dolu yağışının bitmesini beklemek amacıyla araçlarını yol kenarındaki boş araziye park etti.

Daha sonra yolda ilerleyen 34 DVV 559 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada park halinde bulunan 06 DBU 638 plakalı araçta bulunan Ö.M., D.M. ve 34 DVV 559 plakalı araçta bulunan E.Ş. ve G.Ş. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.