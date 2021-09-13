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    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada

    Muratpaşa ilçesinde, düğün sonrası araçlarıyla drift atan magandalar, bir yandan da havaya ateş açtı. Magandaların görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:14
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    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde, 12 Eylül günü akşam saatlerinde bir düğün konvoyundaki araçlar, düğün sonrası sokaklarda adeta terör estirdi.

    Mahalle aralarında, apartmanların olduğu bölgede dolaşan bir grup maganda, hem drift atarak hem havaya ateş açarak çevredeki vatandaşların canını hiçe saydı.

    POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER

    Araçlarından inen şahısların bazıları tabanca ile bazıları ise pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı.

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada 

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

    Cep telefonuna yansıyan görüntüler, hızla sosyal medyada yayıldı.

    Magandaların drift edip havaya ateş ettikleri anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada #1

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada #2

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada #3

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada #4

    Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada #5

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