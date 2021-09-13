Muratpaşa ilçesinde, düğün sonrası araçlarıyla drift atan magandalar, bir yandan da havaya ateş açtı. Magandaların görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde, 12 Eylül günü akşam saatlerinde bir düğün konvoyundaki araçlar, düğün sonrası sokaklarda adeta terör estirdi.

Mahalle aralarında, apartmanların olduğu bölgede dolaşan bir grup maganda, hem drift atarak hem havaya ateş açarak çevredeki vatandaşların canını hiçe saydı.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER

Araçlarından inen şahısların bazıları tabanca ile bazıları ise pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı.

Antalya’da, drift atan silahlı magandalar kamerada



SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Cep telefonuna yansıyan görüntüler, hızla sosyal medyada yayıldı.

Magandaların drift edip havaya ateş ettikleri anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.