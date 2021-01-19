Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

Okul bahçesinde bir genç, arkadaşlarının drifti eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. O anlar kameraya yansırken, gençlerin ne mesafe ne de maske kuralına uymadıkları görüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir genç, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi.

DRİFTLİ TEKLİF

Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve Tofaş model araçları ile hazır bulundu. Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç, diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.

Bu sırada bir anda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı.

Antalya’da kız arkadaşına drift eşliğinde evlilik teklifi yaptı İZLE

TEHLİKE SAÇTI

Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift atarak tehlike saçtı.

Maske ve sosyal mesafeye uyulmayan sürpriz evlilik teklifinde, egzoz gürültüsü ve drift sesi, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Gençler bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.