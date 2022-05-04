Antalya'da drift festivalinde faciadan dönüldü

Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izlemeye gelenlerin bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Faciadan dönülen olay ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız tutkunları Tuning Festivali'nde buluştu.

Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festival yoğun ilgiyle karşılandı.

Ağırlığa dayanamadı, çöktü

İHA'nın haberine göre; Gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyircinin doldurduğu balkonlardan biri, ağırlığa fazla dayanamayarak çöktü.

Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Yaralanan olmadı

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam ederken görüntüler, 'Gumu Caps' adlı sayfa binlerce kişi tarafından izlendi.