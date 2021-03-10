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    Antalya’da düğün konvoyu koronavirüs tedbirlerine uymadı

    Bir düğün konvoyunda hem davetliler hem düğün sahipleri sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 13:59
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    Antalya’da düğün konvoyu koronavirüs tedbirlerine uymadı

    Antalya’da bir sitenin otoparkında, koronavirüs salgını bitmiş izlenimi veren anlar yaşandı.

    Düğün konvoyunda bulunan onlarca kişi alınan tedbirlere uymayarak, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

    KAMERALARA YANSIDI

    Araçtan inen düğün sahiplerinin ve davetlilerin topluca halay çektiği anları, site sakinleri cep telefonları ile anbean kaydetti.

    TEPKİ TOPLADI

    Artan vaka sayılarında yüksel riskli iller arasında yer alan Antalya’da, sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı o anlar tepki ile karşılandı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

    Antalya’da düğün konvoyu koronavirüs tedbirlerine uymadı #1

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