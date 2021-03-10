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Antalya’da düğün konvoyu koronavirüs tedbirlerine uymadı

Antalya’da düğün konvoyu koronavirüs tedbirlerine uymadı

Bir düğün konvoyunda hem davetliler hem düğün sahipleri sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.