Antalya'da düğün sonrası eşini öldüren şahıs tutuklandı

Kızının düğünü için barışan eşi Dudu Çağın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve yol kenarında otostop çekerken yakalanan Metin Çağın, ifadesinde eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan Dudu Çağın ile Metin Çağın, kızlarının düğünü için barışarak bir araya gelmişti.

Düğünün ardından ise çift arasında tartışma çıkarken, Metin Çağın eşi Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

KOMŞUSU TANIYIP, YAKALADI

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Metin Çağın, dün sabah Antalya- Serik Karayolu'nun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı.

Metin Çağın ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken Metin Çağın'ı gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki Metin Çağın'ı yakalayıp, polisi aradı.

Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen Metin Çağın, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da bir koca, eşini kızının düğününden sonra öldürdü

'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM' DEDİ

Gözaltına alınan Metin Çağın, dün gece adliyeye sevk edildi.

Çağın, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklanırken, savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.