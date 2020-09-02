Salgına rağmen yapılan sokak düğününde çıkan kavgada, davetliler birbirlerine sandalyelerle saldırdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde, sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında tartışma çıktı.

Düğün ise tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yarım kaldı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tarafllar birbirlerine sandalye ile saldırırken, kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Antalya'da düğünde kavga çıktı, mahalle savaş alanına döndü