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    Antalya'da düğünde kurşun sıkan magandalara ceza

    Düğünde havaya ateş açarak tehlike yaratan 6 magandaya 10 bin 710 TL idari para cezası kesilirken şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    • 30.06.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:56
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    Antalya'da düğünde kurşun sıkan magandalara ceza

    Düğünlerde havaya ateş açarak magandalık yapan şahıslara emniyet güçleri tarafından müdahale ediliyor.

    Antalya'nın Kumluca ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası çerçevesinde, ateşli silah kullanıldığı iddia edilen düğün konvoyunu durdurdu.

    Ekipler, içinde silah bulunan 3 ayrı otomobili tespit ederek emniyete götürdü.

    6 şüpheli gözaltına alındı

    Araç sürücüleri Ç.A., S.S., B.Y adlı otomobil sürücülerini ve içinde yolcu olarak bulunan H.A., E.B., F.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.

    4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

    Yapılan adli aramalar sonucunda otomobillerde; 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu kartuş ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi.

    Ayrıca araç içinde kovan ve boş kartuşlar olduğu da tespit edildi.

    10 bin 710 TL idari para cezası kesildi

    Şahıslar hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçun"dan adli soruşturma başlatıldı.

    Ayrıca şahıslar hakkında toplam 10 bin 710 TL idari para cezası kesildi.

    Şahıslar serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre; emniyete getirilen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Antalya da düğünde kurşun sıkan magandalara ceza #1


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