Antalya'da düğünde rahatsızlanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Düğünde dans ederken bayılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İrem Kaplan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde ailesi ile komşularının düğününe giden 15 yaşındaki İrem Kaplan, sahnede dans ederken aniden bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.